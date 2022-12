Leao, segnali d’amore al Milan: per il rinnovo adesso hanno fretta

Rafael Leao e il Milan vanno verso il rinnovo del contratto. Appuntamento chiave fissato per la fine dei Mondiali in Qatar. Ma c'è ottimismo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan, ricordando come ieri pomeriggio, dai social, più precisamente da 'Twitter', sia arrivato un indizio importante sul futuro dell'attaccante portoghese.

Poco dopo le ore 17:00, infatti, Leao ha ricondiviso sul suo profilo un video - pubblicato dal Milan un paio d'ore prima - che lo celebrava mostrando tutti i gol realizzati dal lusitano nel 2022. Aggiungendo, in una didascalia a forti tinte rossonere, la scritta 'Ed altri ancora verranno'.

Segno di come Leao sia pronto a rimettersi presto a disposizione di mister Stefano Pioli, difendendo la maglia del Milan. La lontananza da Milano, da Milanello e dalla quotidianità rossonera, insomma, non hanno raffreddato i sentimenti rossoneri del giocatore. Anche sotto il sole del Qatar, Leao pensa al Milan.

Oltretutto, alla vigilia della sfida degli ottavi di finale dei Mondiali tra il suo Portogallo e la Svizzera, ha inviato un chiaro messaggio a tutto il pubblico del web. Ma Leao ripeterà lo stesso messaggio alla dirigenza del Milan sul tema rinnovo quando rientrerà dalla kermesse iridata?

Rinnovo Leao, segnali al Milan: il club vuole blindarlo — Pioli pensa di sì, come ha evidenziato in occasione della sua partecipazione a 'Sky Calcio Club', domenica scorsa. Per la 'rosea', un incontro importante sulla questione andrà in scena non appena Leao sarà libero dagli impegni importanti con la sua Nazionale.

Gli scenari possibili sono tre: il Portogallo viene eliminato stasera e Leao si presenta già nel ritiro del Milan a Dubai; i portoghesi arrivano fino in fondo ed allora Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero volare da lui. Sono comunque attesi ai Mondiali per un blitz dopo essere andati a Dubai con la squadra di Pioli. Ma non sarebbe la cornice ideale per parlare di contratto.

Terza strada, le parti si ritrovano a Milano al termine della competizione iridata. Lì l'incontro decisivo può andare in scena subito. Restano per il momento, le solite distanze sulle cifre, ma c'è la possibilità che il Milan partecipi, indirettamente, al pagamento della sua parte di multa da versare allo Sporting Lisbona.

Tante le parti in causa: pronto un ingaggio da top player — Tra il Milan e il rinnovo del contratto di Leao ci sono anche agenti (Jorge Mendes), avvocati (Ted Dimvula) e familiari (il papà Antonio) che vorranno esprimere il proprio parere e prendere posizione. Se ci fossero solo giocatore e club a confrontarsi, ha specificato 'La Gazzetta dello Sport', probabilmente la partita non sarebbe così lunga.

Leao, infatti, è felice di rimanere al Milan e il Milan è felice di trattenere Leao. Anche se il rinnovo costerebbe caro. Avrebbe un contratto alla Zlatan Ibrahimović prima maniera, quando allo svedese furono garantiti 7 milioni di euro netti a stagione. Il Diavolo considera ora Leao altrettanto importante e vorrebbe chiudere la pratica il prima possibile.

Anche perché le big d'Europa, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, sono allettate dalla possibilità di prenderlo. Persino gratis, in regime di svincolo, come sembra voglia fare in Spagna il Real Madrid.