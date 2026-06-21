L'avventura dei giocatori del Milan ai Mondiali prosegue, regalando sorprese. Archiviate l sfida tra Ecuador-Curacao e Tunisia-Giappone, il programma di questa sera offra altri due grandi appuntamenti per tutti i tifosi rossoneri.

Milan ai Mondiali: occhi su Saelemaekers e De Winter

Il primo appuntamento è alle ore 18:00 con Spagna-Arabia Saudita, ma il vero match da seguire andrà in scena stasera. Alle ore 21,00, il Belgio diaffronterà l'Iran. Dopo il pareggio deludente al debutto, la squadra di Garcia non può permettersi altri passi falsi se vuole blindare il passaggio del turno. Il CT, infatti, starebbe pensando a qualche cambio.

In casa Milan, infatti, molti stanno osservando con molta ansia le situazioni di Saelemaekers e Koni De Winter: L'esterno rossonero sta scalpitando per una maglia da titolare sulla destra, mentre il giovane difensore, reduce da una buonissima stagione al Milan, spera di trovare spazio nelle rotazioni. Per il Belgio, infatti, è già tempo di verdetti: la parola d'ordine è vittoria, con l'asse rossonero pronto a scendere in campo.