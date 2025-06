L'espulsione costerà cara a Gomez, che salterà automaticamente i quarti di finale. Una tegola non da poco per il Palmeiras, che affronterà la vincente tra Benfica e Chelsea in un match che si preannuncia di altissimo livello. Il Verdãodovrà quindi fare a meno del suo leader difensivo in un appuntamento cruciale per la corsa al titolo mondiale.