Mondiale per Club: il Manchester City di Reijnders fuori con l’Al-Hilal

Questa notte negli Stati Uniti, a Orlando, è successo qualcosa di incredibile: il Manchester City di Pep Guardiola, e nuovo club di Tijjani Reijnders, è stato eliminato dal Mondiale per Club dall' Al Hilal , guidato dall' ex Inter Simone Inzaghi .

Il City di Guardiola è partito subito forte terminando il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Bernardo Silva, vantaggio del City che nasce da un bell' uno-due tra l'ex Milan Tijjani Reijnders e il terzino franco-algerino Rayan Aït-Nouri che mette la palla in mezzo e dopo un rimpallo in area di rigore il centrocampista portoghese ne approfitta e porta in vantaggio i "Citiez".