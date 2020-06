Modric: “Dispiaciuto per il Milan: manca all’Italia e all’Europa”

MILAN NEWS – Lunga intervista rilasciata da Luka Modric alla Gazzetta dello Sport: il croato ha parlato anche del suo legame col Milan. “Da piccolo Boban era il mio idolo e papà mi comprò una tuta rossonera. Mi immaginavo calciatore del Milan ma è andata diversamente… e quando arrivi al Real è difficile pensare di andare altrove. Se a Madrid le cose non fossero andate bene mi sarei certamente visto bene in Serie A. Ma onestamente la priorità è sempre stata il Real Madrid. Calcio italiano? Lo seguo e sono molto dispiaciuto per il Milan. Il vero Milan manca all’Italia e all’Europa”, ha rivelato il numero 10 croato.

INTANTO, UNA BIG DELLA SQUADRA FEMMINILE E’ VICINA A DARE L’ADDIO ALLE ROSSONERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓