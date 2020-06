Nora Heroum via dal Milan femminile? Parla l’agente

NEWS MILAN FEMMINILE – Il calcio femminile in Italia non ripartirà per chiudere questa stagione. Il Milan femminile purtroppo ha chiuso al terzo posto, nonostante fosse a parimerito al secondo posto con la Fiorentina. Ma così ha deciso l’algoritmo. E per la prossima stagione, pare che Nora Heroum possa lasciare la squadra rossonera.

Nessun accordo tra Milan Femminile e Nora Heroum per il rinnovo del contratto. La calciatrice finlandese potrebbe dunque dire addio. A tal proposito, ai microfoni di ‘Il calcio femminile‘, ha parlato l’intermediario Luca Grippo: “Come vi avevo spiegato qualche tempo fa, la volontà di Nora era restare in rossonero. Sperava nel rinnovo con il Milan, perché ci teneva a giocare ancora la maglia delle Diavolesse”.

Ancora sul futuro di Nora Heroum, classe 1994: “Ora si è presa del tempo per valutare il suo futuro. Ancora non ha deciso”. Intanto ecco le ultimissime novità sul Milan femminile >>>