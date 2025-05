Missione compiuta per Inzaghi: il suo Pisa è in Serie A dopo 34 anni!

Dopo esperienze altalenanti, "Superpippo" ha accettato la sfida Pisa con la semplicità disarmante di chi ha un sogno nel cassetto. E quel sogno, oggi, lo condivide con un'intera città in festa. Inzaghi ha trasformato un gruppo in cerca di sé stesso in una macchina da gioco organizzata ed efficace. Il suo metodo? Lavoro incessante, attenzione maniacale ai dettagli, analisi video post-partita (anche dopo le vittorie) e un mantra ben preciso: il gruppo viene prima di tutto.