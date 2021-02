Minotti: “Il Milan dovrà puntare alle prime quattro” | News

Milan, l’opinione di Minotti

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Minotti ha parlato del Milan. "Il Milan ha sbagliato partita con lo Spezia con l'atteggiamento di tutta la squadra. Può capitare un passaggio a vuoto. E' una squadra che rispetto al suo valore ha ponderato bene gli obiettivi stagionali e ha fatto un mercato in cui può essere competitivo in tutti gli impegni. In campionato il Milan dovrà puntare alle prime quattro ma finché sarà in testa dovrà tentare di raggiungere grandi traguardi".