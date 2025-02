Milano, Consiglio Comunale con delibera per un bando pubblico su San Siro

Il Consiglio Comunale di Milano si riunirà oggi, lunedì 17 febbraio , alle ore 16:30 a Palazzo Marino . Il programma dei lavori dell'assise civica prevede l’approvazione della definizione degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di attrezzature e opere di interesse generale (...), tra cui una serie di delibere di debiti fuori bilancio e, in particolare, la delibera di “ Indirizzo per la formulazione di un bando pubblico per la ristrutturazione dello stadio Meazza ”.

Come anticipato dal Sindaco Giuseppe Sala, quindi, è in vista un bando pubblico per il restyling di 'San Siro'. Un modo per mettere pressione a Milan e Inter, certo, in merito alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo condiviso accanto al 'Meazza'. Ma anche un atto politico dovuto.