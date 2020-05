Milanello, domani nuovi tamponi per la squadra: la situazione

NEWS MILAN – La prevenzione e i controlli non sono mai troppi, in attesa della ripresa totale della stagione. Domani sono previsti nuovi tamponi. Due settimane fa la squadra era stata sottoposta ai test sierologici. Se i tamponi di domani dovranno risultare (speriamo) tutti negativi, si potrà tornare alle sedute di squadra. Lo riferiscono i colleghi di Sky Sport.

Finora tutti sono obbligati a sedute individuali, seppur regolarmente sui campi di Milanello. Ma sappiamo bene che senza contatto, non è possibile allenarsi come si vede per preparare una partita. In attesa delle decisioni del governo, è al vaglio il nuovo protocollo FIGC, il Milan si appresta ad ottenere il via libera di squadra. Intanto Ibra sui social fa impazzire i tifosi rossoneri >>>