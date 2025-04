Milanello da sogno per gli atleti del Vharese: Leao, Theo e Emirates regalano emozioni

Ma le sorprese non sono finite qui. Al termine dell'allenamento, gli atleti del Vharese hanno ricevuto una visita speciale da alcuni beniamini della Prima Squadra: Rafa Leao, Theo Hernandez, Matteo Gabbia e Alessandro Florenzi. I calciatori rossoneri hanno trascorso del tempo con i ragazzi, scambiando sorrisi, battute e posando per indimenticabili foto ricordo, rendendo il pomeriggio ancora più speciale.

Il culmine della giornata è arrivato con l'annuncio di una seconda, splendida sorpresa: Emirates ha infatti invitato l'intera delegazione del Vharese a vivere appieno le emozioni del matchday direttamente dagli spalti di San Siro in occasione della sfida di campionato Milan-Bologna, in programma per venerdì 9 maggio. Un'opportunità unica per tifare da vicino i propri idoli e sentire il calore della Curva Sud.

Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel solco della partnership tra AC Milan ed Emirates, che pone la condivisione dei valori positivi dello sport come uno dei suoi pilastri fondamentali. Non è la prima volta che questa sinergia si traduce in azioni concrete di responsabilità sociale. Basti ricordare la recente partecipazione di undici bambini affetti da patologie oncologiche, accompagnati sul prato di San Siro dai giocatori rossoneri in occasione dell'ultimo derby di campionato, nell'ambito della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile. Un ulteriore esempio di come il calcio possa essere un veicolo potente di inclusione e di emozioni positive per tutti.