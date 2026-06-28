Il Milan ha trovato l'accordo con il Paris-Saint Germain per il primo acquisto della nuova era targata Ruben Amorim. Il club rossonero ha definito l'acquisto di Gonçalo Ramos per 74 milioni di euro più bonus. Una cifra ritenuta eccessiva dal direttore del 'Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni.

Milan, Zazzaroni critica l'acquisto di Gonçalo Ramos

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"O quelli di Transfermarkt non hanno aggiornato il profilo oppure Gerry Cardinale è stato preso per il collo da Mendes: il sito tedesco valuta l'attaccante 30 milioni, ovvero molto meno della metà di quanto il Milan l'ha pagato. Dopo aver portato Amorim e Ramos, il mitico, inossidabile Jorge, ricordato anche per Joâo Felix in rossonero, prova ora a piazzare Antonio Silva che i tifosi del Benfica non vogliono più vedere al da Luz".

Milan, quali giocatori potevi prendere con la stessa cifra?

Benjamin Sesko (Manchester United): 75 milioni di euro

(Manchester United): 75 milioni di euro Matheus Cunha (Manchester United): 75 milioni di euro

(Manchester United): 75 milioni di euro Victor Osimhen (Galatasaray): 75 milioni di euro

(Galatasaray): 75 milioni di euro Junior Kroupi (Bournemouth): 70 milioni di euro

(Bournemouth): 70 milioni di euro Igor Thiago (Brentford): 65 milioni di euro

(Brentford): 65 milioni di euro Viktor Gyokeres (Arsenal): 65 milioni di euro

(Arsenal): 65 milioni di euro Rasmus Hojlund (Napoli): 60 milioni di euro

(Napoli): 60 milioni di euro Harry Kane (Bayern Monaco): 60 milioni di euro

(Bayern Monaco): 60 milioni di euro Nick Woltemade (Newcastle): 55 milioni di euro

(Newcastle): 55 milioni di euro Kai Havertz (Arsenal): 55 milioni di euro

(Arsenal): 55 milioni di euro Omar Marmoush (Manchester City): 50 milioni di euro

(Manchester City): 50 milioni di euro Ferran Torres (Barcellona): 50 milioni di euro

(Barcellona): 50 milioni di euro Marcus Thuram (Inter): 50 milioni di euro

Nell'ultimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram,si è espresso duramente sulla cifra spesa daper strappareal PSG. Il direttore del 'Corriere dello Sport' ha fatto riferimento ai dati del sito 'Transfermarkt.it', che valuta l'attaccante portoghese appena 30 milioni di euro.Ecco una lista dei centravanti che ilavrebbe potuto acquistare consecondo i valori di 'Transfermarkt.it':

Tuttavia, è importante sottolineare che molti di questi attaccanti non sono sul mercato e per strapparli alle rispettive squadre sarebbe servito un'esborso economico decisamente superiore rispetto ai 74 milioni di euro spesi per Gonçalo Ramos. Inoltre, alcuni di questi profili (come Ferran Torres, Haverts e Marmoush) non sono prime punte. 'Transfermarkt' non è la bibbia, può essere un indicatore utile a farsi una prima idea ma il mercato dipende da tanti altri fattori come la durata del contratto, la concorrenza e la volontà dei club di cedere o meno un determinato calciatore. La nostra sensazione è che la cifra spesa dal Milan possa essere legata ad un accordo con Jorge Mendes per piazzare Rafael Leao a una somma simile o di poco inferiore.