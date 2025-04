Milan, Walker fa ritorno a Manchester: ecco svelato il reale motivo

Kyle Walker , terzino del Milan , nelle ultime ore avrebbe fatto ritorno a Manchester. L'inglese, arrivato nel corso del calciomercato di gennaio dal Manchester City , nella giornata di ieri, domenica 27 aprile, è tornato in campo con la maglia rossonera nella sfida contro il Venezia , dopo l'infortunio che lo aveva costretto ad operarsi al gomito. Sérgio Conceicao , infatti, lo ha inserito a causa dell'infortunio di Alex Jimenez , che infatti ha lasciato il terreno di gioco a gara in corso dopo essersi accasciato a terra. Una prestazione tutto sommato buona, nonostante il tempo a disposizione non sia stato tantissimo.

Milan, Walker torna a Manchester con un low cost: e intanto si guarda ...

Nelle ultime ore, come detto, avrebbe fatto ritorno in Inghilterra. A riferirlo il 'Daily Mail', nella sua edizione online. Secondo quanto riferito Kyle Walker avrebbe deciso di fare ritorno in Inghilterra per trovare la moglie Annie Kilner approfittando dei giorni di riposo con il Milan. E lo ha fatto con un volo Ryanair, low cost. Non solo, perché sarebbe stato pizzicato mentre guardava 'Temptation Island', serie tv che parla di tradimenti tra le coppie. Tra le varie testimonianze c'è stato un passeggero che ha riferito di come abbia concesso autografi per l'equipaggio del volo.