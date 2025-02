Milan, vittoria pesante a Empoli: Leão e Gimenez firmano il 2-0

Il primo tempo si apre con un Empoli aggressivo, che al 34' colpisce un palo con Colombo. Il Milan si è fatto vedere in avanti con un tiro di Musah al 12', ben parato da Vásquez. Al 36', Tomori viene ammonito per un fallo su Esposito. L'Empoli cerca di sfruttare le fasce, ma la difesa rossonera regge bene. Al 45'+3', Henderson riceve un cartellino giallo per un fallo su Hernández. La prima frazione si chiude sullo 0-0, con poche emozioni e un gioco prevalentemente a centrocampo.

Nella ripresa, il Milan cambia marcia nonostante un periodo in 10 per un secondo giallo a Tomori. Leão entra in campo e al 67' sblocca il risultato con un colpo di testa su assist di Pulisic. Poco prima, al 65', Marianucci dell'Empoli è stato espulso per condotta violenta, lasciando anche i toscani in dieci. Al 75', Gimenez raddoppia con un tiro preciso, ancora su assist di Pulisic. L'Empoli prova a reagire, ma la difesa rossonera è attenta e non concede spazi. Nel finale, il Milan gestisce il possesso palla e porta a casa tre punti importanti.