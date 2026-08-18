Continua a scaldarsi il calciomercato del Milan. Dopo gli arrivi di Goncalo Ramos e Gila, il diavolo conquista anche Diego Moreira, in arrivo dallo Strasburgo. Sono terminate dopo circa tre ore le visite mediche del calciatore, che è pronto ad iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in rossonero.

Milan, visite mediche terminate per Moreira

Il talentuoso esterno belga si sta ora dirigendo a Varese per completare l'iter sanitario, con l'ottenimento dell'idoneità sportiva. Successivamente, tempistiche permettendo, già nella giornata odierna il giocatore raggiungerà gli uffici di casa Milan per porre la firma sul suo contratto, che lo legherà al club rossonero per i prossimi anni.

Un investimento davvero da capogiro per la dirigenza rossonera, che sia sicura uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo per una cifra totale di 45 milioni di base fissa a cui si aggiungeranno 20 milioni di euro in bonus.