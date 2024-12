Video virali Milan 2024: Camarda-gol in partitella, la prima rete stagionale

La stagione 2024/25 sarà ricordata probabilmente a lungo come quella in cui Francesco Camarda è definitivamente sbocciato. Il talento classe 2008 è ormai in pianta stabile in prima squadra ed è sempre più un'alternativa valida per Paulo Fonseca, che l'ha anche schierato titolare diverse volte. Entra sempre più spesso in campo e tutto San Siro, ogni volta, vibra. La scarica di adrenalina che accompagna ogni ingresso di Camarda è qualcosa di raro e che non può passare inosservato.