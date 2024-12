Milan, Diddi (tattico): "Camarda? Follia che non giochi. Non esiste"

"Sono stato sorpreso della non partecipazione alla partita di Camarda. Visto questo Abraham, Camarda poteva giocare anche nell'ultima mezzora, perché dobbiamo anche scegliere: se il Milan lo ritiene pronto per la prima squadra, va trattato come tale. Se c'è la necessità di giocare lo metti dentro. E' un giocatore che ha dimostrato che ci può stare, gli va data continuità nel bene e nel male. Se Camarda non gioca contro il Verona vuol dire che non ha le idee chiare, per me è una follia perché è un patrimonio del Milan e deve giocare. Punto, fine. Fossi Ibrahimovic direi a Fonseca: 'Camarda deve giocare'. Non esiste che tieni in campo tutta la partita Abraham senza farlo giocare".