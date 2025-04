Milan verso Venezia: il curioso saluto di Abraham all’autista della Roma

Fresco della qualificazione alla finale di Coppa Italia, il Milan si prepara a scendere in campo domani alle ore 12.30 al Penzo contro il Venezia per la 34ª giornata di Serie A Enilive. I rossoneri, galvanizzati dal recente successo in coppa, puntano a sfruttare l'entusiasmo per affrontare al meglio le prossime settimane, mantenendo alta la concentrazione anche in un campionato che, classifica alla mano, non ha più molto da dire per la possibile qualificazione alla prossima Champions League.