Archiviata la tournée in Asia, conclusasi domenica, il Milan è tornato a Milanello. Per cercare di allontanare l'ondata di caldo che sta colpendo il Nord Italia in questi giorni, l'allenatore Amorim e il suo staff hanno fissato le sedute di allenamento nel tardo pomeriggio, focalizzando l'attenzione sul prossimo impegno, ovvero la sfida amichevole contro il Manchester United in Polonia.

Milan, le ultime da Milanello

Un test molto fondamentale per misurare il livello di preparazione della squadra ad ormai pochi giorni dall'inizio della Serie A. Dall'infermeria e dei campi di Milanello arrivano delle indicazioni molto importanti per l'allenatore portoghese: Mario Gila, difensore spagnolo, ha finalmente riassaporato il lavoro insieme ai compagni, svolgendo una parte dell'allenamento in gruppo.

La sua sua tabella di marcia prosegue senza particolari intoppi. L'obiettivo è averl0 al 100% della forma per l'esordio in campionato contro il Torino. Per quanto riguarda Santiago Gimenez e Christian Pulisic, le notizie sono meno confortanti: sia il bomber messicano che lo statunitense sono costretti a svolgere un lavoro individuale e personalizzato. Per entrambi la strada verso recupero si preannuncia ancora lunga.