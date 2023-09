Milan-Verona, rischio disagi a San Siro: i consigli del Comune di Milano

Alle ore 15:00 di sabato 23 settembre il Milan affronterà l'Hellas Verona a San Siro. Quasi in contemporanea, però, ci sarà il concerto di Marracash all'Ippodromo La Maura, il che potrebbe creare grossi disagi per la viabilità. Il Comune di Milano ha emesso, a questo proposito, un comunicato con consigli e informazioni utili per chi dovesse recarsi da quelle parti. Ecco, dunque, il corpo della nota.