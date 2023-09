Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Due top club europei puntano Leao”

Questo ha inevitabilmente fatto in modo che il talento lusitano abbia attratto su di sé le attenzioni dei top club europei. Secondo quanto riferito dalla Spagna, in modo particolare da 'fichajes.net', Real Madrid e Liverpool avrebbero messo gli occhi su Rafael Leao in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il Milan, però, non sarebbe assolutamente intenzionato a farlo partire, come dimostrano il contratto fino al 2028 e la richiesta che si aggirerebbe intorno ai 15o milioni di euro. LEGGI ANCHE: Le prime parole da giocatore del Milan. Ecco la conferenza di Jovic