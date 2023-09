Milan, Jovic: “Sono milanista da sempre. Ancora non sono pronto” | LIVE NEWS

Cosa non ha funzionato gli ultimi anni e se ha un obiettivo sui gol: "Non direi che non ha funzionato. La scorsa stagione non ho segnato tanti gol come ci si aspettava, ma non giocavo da tre anni e mi aspettavo alti e bassi. Alla fine ho segnato 13 gol e analizzando i minuti giocati penso sia una buona media per uno che non giocava da tre anni. Spero di aumentare questi numeri".