Milan, che errore sul calciomercato! Ora Giroud è solo

Milan, il mancato colpo Taremi

E così, dopo aver fatto ragionamenti su Scamacca, Morata, Broja ed Ekitike, si è deciso di affondare il colpo su Taremi. Trattativa di calciomercato non andava a buon fine. Per questo il Milan ha chiuso per Luka Jovic che non fa una stagione buona dai tempi dell'Eintracht Francoforte (2018-19). La gara con il Newcastle, in cui Leao non è stato al top, ha mostrato il problema: tante occasioni, ma nessuno a concretizzarle. Jonathan David sarebbe il grande obiettivo per l'estate, ma al momento, il Milan può contare sul solo Giroud lì in avanti.