Milan, gol cercasi: contro Verona e Cagliari tocca a Okafor e Jovic

Il Milan , nel calciomercato estivo, ha chiuso ben 10 operazioni in entrata , cercano di allungare le rotazioni, migliorando la qualità della rosa. Ne parla anche l'edizione odierna de Il Corriere della Sera. Quello che però non è cambiato, si legge, sono le difficoltà dei rossoneri a segnare . I 25 tiri senza esito contro il Newcastle dimostrano buona conduzione offensiva, ma poca incisività sotto porta . Come s’è alzato il livello, fra Inter e Champions, un solo gol in 180’. Simbolo Leao , che al momento di concretizzare ha cercato un tacco improbabile.

Milan, Giroud non può bastare

Chi non manca, continua il quotidiano, è Giroud, che però ha un altro problema: l’età. A 37 anni non può giocare lucidamente 50 partite a stagione. Un vero alter ego in panchina non è arrivato, per questo toccherà a Pioli lavorare bene su chi c’è, Jovic e Okafor, affinché non diventino come Origi e Rebic, inesistenti l’anno scorso. I test ci saranno già nelle prossime gara contro il Verona e il Cagliari, contro cui il Milan dovrebbe far riposare Giroud e Leao. LEGGI ANCHE: Milan, Leao chi sei? A 24 anni serve svoltare per i rossoneri