Milan, Leao chi sei? A 24 anni serve svoltare per i rossoneri

Rafael Leao , dopo la partita contro il Newcastle , è stato al centro di critiche per la sua prestazione. In più c'è stato quel tocco di tacco che non poteva passare inosservato . La Gazzetta dello Sport parla del portoghese e della scelta che dovrà prendere. C'è la storia di Balotelli, di cui Mancini parlava in questo modo: «Mario, guarda che il tempo passa in fretta. I giovani si sentono eterni e invece invecchiano». Poi sappiamo tutti come è finita. Lamine Yamal a 16 anni è già protagonista del Barcellona. A 20, Jude Bellingham si è già preso il Real Madrid. A 24, Mbappè ha già vinto una finale mondiale segnando un gol e ne ha persa un’altra segnandone 3. Leao , che guadagnerà 35 milioni nei prossimi 5 anni col Milan , ha chiuso la gara di Champions con i sensi di colpa.

Milan, Leao guarda Mbappé

Mbappé, si legge, in partita non si presta a colpi di tacco, ma punta al gol. E’ uno degli step che deve compiere Leao. Di step ne parla spesso anche Pioli. Il ragazzo non deve accontentarsi delle tante cose belle che fa, può farne di migliori, se scalerà gli ultimi gradini. Sabato il portoghese dovrebbe partire in panchina contro il Verona. Per logica di turnover, non per punizione. Si impara dagli errori, non dalle punizioni. Leao tornerà mercoledì prossimo a Cagliari. Ma la data da segnarsi è quella del 25 ottobre, notte di PSG-Milan. Il faccia a faccia con Mbappè, potrebbe risvegliare Rafa. LEGGI ANCHE: Sabatini: "Quello di Leao un atto di vanità calcistica" >>>