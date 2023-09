Sabatini: “Il tacco di Leao? Un atto di vanità calcistica”

Intervistato dai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini ha parlato del Milan: "Sono convinto che tutti questi ragazzi che sono arrivati al Milan non sono ancora calciatori di grande peso. Dovranno faticare tanto e a lungo per portarsi a un livello di prime posizioni in classifica. Non è una cosa denigratoria, è semplicemente un'osservazione che faccio vedendo le partite del Milan. A prescindere dall'imbarcata con l'Inter. Anche il Milan che gioca a San Siro con il Newcastle deve vincere, perché il Newcastle è una squadra davvero modesta".