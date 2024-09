Milan, un allarme? Theo-Leao: la svolta? Capello avvisa. E Abraham…

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola questa mattina, domenica settembre 2024. Dopo la pausa Nazionali, il campionato di Serie A è ripartito, mentre la Champions League inizierà martedì (a San Siro arriva il Liverpool). Per il Milan è arrivata la prima vittoria stagionale. 4-0 contro il Venezia. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.