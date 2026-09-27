Un gesto che colpisce uno dei simboli più importanti della storia del Milan. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è stato vandalizzato il murales dedicato a Franco Baresi situato davanti a Casa Milan, a meno di due mesi dalla sua scomparsa, avvenuta lo scorso 31 luglio.

Milan, un gesto ignobile

Con una bomboletta spray sono stati realizzati alcuni disegni proprio sul volto dimodificandone i lineamenti. Sono state, inoltre, danneggiate anche altre zone dell'opera, sulle quali sarebbero visibili ulteriori tracce e abrasioni.

Un episodio che assume un significato ancora più forte considerando il luogo in cui si trova il murales, proprio nei pressi della sede dei rossoneri. L'opera, infatti, rappresentava un omaggio a una delle figure più iconiche della storia del club. Baresi è scomparso il 31 luglio all'età di 66 anni dopo una vita passata con i colori rossoneri, maglia indossata per vent'anni, diventandone capitano per ben 15 stagioni e contribuendo alla vittoria di numerosi trofei.

Considerato da tutti il libero più forte di tutta la storia del calcio Mondiale, Baresi al Milan ha vinto: