Un gesto ignobile quello andato in scena davanti Casa Milan: vandalizzato il murales dedicato a Franco Baresi, leggenda rossonera scomparsa soli due mesi fa

Alessia Scataglini
- Milano
Milan Costacurta

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Un gesto che colpisce uno dei simboli più importanti della storia del Milan. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è stato vandalizzato il murales dedicato a Franco Baresi situato davanti a Casa Milan, a meno di due mesi dalla sua scomparsa, avvenuta lo scorso 31 luglio.

Milan, un gesto ignobile

Con una bomboletta spray sono stati realizzati alcuni disegni proprio sul volto di Baresi, modificandone i lineamenti. Sono state, inoltre, danneggiate anche altre zone dell'opera, sulle quali sarebbero visibili ulteriori tracce e abrasioni.

Un episodio che assume un significato ancora più forte considerando il luogo in cui si trova il murales, proprio nei pressi della sede dei rossoneri. L'opera, infatti, rappresentava un omaggio a una delle figure più iconiche della storia del club. Baresi è scomparso il 31 luglio all'età di 66 anni dopo una vita passata con i colori rossoneri, maglia indossata per vent'anni, diventandone capitano per ben 15 stagioni e contribuendo alla vittoria di numerosi trofei.

Milan baresi

Considerato da tutti il libero più forte di tutta la storia del calcio Mondiale, Baresi al Milan ha vinto:

  • 6 scudetti
  • 2 Campionati di Serie B
  • 4 Supercoppe Italiane
  • 1 Coppa Mitropa
  • 3 Champions League
  • 2 Supercoppe UEFA
  • 2 Coppe Intercontinentali
  • 1 Mondiale con la Nazionale

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