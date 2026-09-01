L'ultimo colpo della finestra estiva di calciomercato del Milan porta il nome di Omari Hutchinson. La società rossonera ha acquistato l'ala inglese classe 2003 in prestito oneroso dal Nottingham Forest, con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro. Un innesto che ha voluto commentare anche Riccardo Trevisani, intervenuto sul canale Youtube di 'Fantacalcio.it'.

Milan, chi è Hutchinson

Il commento di Trevisani

"Nelle gerarchie Hutchinson parte dietro a tutti, ma è un giocatore molto interessante. Amorim dovrà essere bravo ad inserirlo bene nel suo nuovo mondo rossonero. Allenare il Milan in un contesto così non è un compito facile, ma mi piacciono i coraggiosi".

Cresciuto nelle giovanili di Arsenal e Chelsea,si afferma tra il 2023 e il 2025 con la maglia dell'Ipswich Town, con cui realizzaportando il Nottingham Forest ad investire 42 milioni di euro per il suo cartellino. Nella stagione appena terminata, il classe 2003 ha messo a segnocon la maglia dei 'The Reds'Mancino naturale, Hutchinson predilige partire dal centrodestra per convergere verso il campo e calciare in porta o servire i compagni. I piatti forti della casa sono abilità nei mezzi spazi e straripanza nell'uno contro uno: le caratteristiche richieste daper il famoso 'trequartista di piede mancino'.ha condiviso le sue prime impressioni su, spiegando cosa dovrà fareper valorizzarlo:

Le caratteristiche del classe 2003 potrebbero fare comodo ad Amorim, soprattutto a partita in corso contro avversari chiusi e difese basse, che l'inglese può aiutare a scardinare grazie all'abilità nell'uno contro uno. Più difficile vederlo giocare con continuità dal 1' minuto, ma tutto dipenderà dal livello delle sue prestazioni