Milan, Trevisani: “Calabria non ha sbagliato una partita” | News

Ultime Notizie Milan News: Trevisani parla di Calabria

MILAN NEWS – Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan. Trevisani si è soffermato sulla grande stagione di Davide Calabria.

"Calabria sta facendo una stagione che forse neanche lo stesso Calabria si aspettava. Sta facendo più del suo atteso, è un giocatore determinante. Non ha sbagliato una partita in sette/otto mesi, giocando anche qualche gara a centrocampo".