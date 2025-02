Milan: tra il nuovo stadio, la polemica di Ibrahimovic e il dubbio in Champions

Oggi, martedì 11 febbraio 2025, i quotidiani - sportivi e non - hanno riservato ampio spazio al Milan, e non potrebbe essere altrimenti, visto l’eco delle polemiche legate agli arbitri dopo la partita contro l’Empoli. Le critiche alla direzione di gara sono al centro del dibattito, ma non solo: il club rossonero occupa le prime pagine per vari motivi, tra cui il debutto di Joao Félix e Santi Gimenez da titolari.. Andiamo a scoprire insieme le notizie più rilevanti pubblicate fino ad ora su pianetamilan.it, per fare il punto sulla giornata.