Milan, tra derby, Paratici e prossimo allenatore: il futuro rossonero si scrive ora

Oggi, giovedì 3 aprile 2025, i quotidiani sportivi hanno dedicato ampio spazio al Milan, inevitabile dopo il derby di ieri sera contro l'Inter, terminato 1-1 con il gol di Tammy Abraham per i rossoneri e quello dell'ex Hakan Çalhanoglu per i nerazzurri. Ma non si parla solo di calcio giocato: intorno al club rossonero, infatti, si stanno delineando scenari interessanti legati al futuro del quasi direttore sportivo Fabio Paratici e al possibile nuovo allenatore. Scopriamo insieme le notizie più rilevanti pubblicate su 'PianetaMilan.it'.