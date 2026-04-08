Nella giornata di oggi, mercoledì 08 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere altrimenti vista sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte.ora il diavolo deve assolutamente rimettersi in careggiata, cominciando dall'Udinese. Spazio, può, anche al calciomercato, con un nuovo nome. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
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Milan, tra campo e mercato: in arrivo un nuovo nome. Fullkrug, cosa fare? Ipotesi 4-3-3
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 8 aprile 2026. Tra mercato e dichiarazioni...