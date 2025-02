Milan, trovato il sostituto di Theo Hernandez? Svelato un retroscena sul mercato invernale

Oggi, mercoledì 26febbraio 2025, i principali quotidiani sportivi e non stanno dedicando ampio spazio al Milan, che sta attraversando un periodo particolarmente turbolento. L’eliminazione dalla Champions League ha lasciato il segno e ora la squadra è impegnata nella difficile lotta per il quarto posto in campionato. Dopo la pesante sconfitta di Torino, i riflettori sono più che mai puntati sui rossoneri, che si trovano a vivere una fase di grande tensione, soprattutto in vista del recupero con il Bologna. Andiamo a scoprire insieme le notizie più rilevanti, finora pubblicate su PianetaMilan. PROSSIMA SCHEDA >>>