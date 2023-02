Thiaw, buon finale di gara contro l’Inter: sarà titolare contro il Torino?

Il buon finale di gara di Malick Thiaw contro l'Inter non è passato inosservato: il giovane difensore tedesco sarà titolare contro il Torino?

Enrico Ianuario

Nonostante sia arrivato in estate, ancora oggi Malick Thiaw rappresenta più un punto interrogativo che altro. Il giovane difensore tedesco, infatti, non ha avuto grandi occasioni per mettersi in mostra, in questa stagione, con la maglia rossonera. Sono appena cinque le presenze con la squadra campione d'Italia in carica per l'ex Schalke 04. Il quale sicuramente starà lavorando per ambientarsi sempre di più all'interno di una nuova squadra e in un campionato totalmente diverso dalla Bundesliga quale è quello di Serie A. Nonostante le pochissime apparizioni, Thiaw ha fatto vedere alcune cose interessanti. Specialmente nel derby contro l'Inter, entrato al 71esimo del secondo tempo.

Thiaw, ricordiamolo, può giocare sia come difensore centrale, ma anche come terzino destro e centrocampista davanti la difesa. In uno schieramento difensivo a tre, l'ultimo proposto da Pioli nel derby, il classe 2001 potrebbe senza problemi occupare tutte e tre le posizioni. Considerate, però, le posizioni di Kalulu (braccetto destro) e Kjaer (centrale), con l'assenza di Tomori Thiaw agirebbe a sinistra, come fatto due giorni fa contro l'Inter. Con l'inglese indisponibile, perderebbe il posto Gabbia, che ha giocato dal primo minuto contro i nerazzurri. Nonostante domenica sera abbia giocato appena 25 minuti, Thiaw si è messo in evidenza per alcuni interventi importanti e, soprattutto, perché doveva marcare un colosso come Lukaku. Un lavoro svolto in maniera corretta.

Considerata la sua buona prova contro l'Inter, oltre a quelle di Verona e Cremona, non sorprenderebbe se vedessimo Thiaw titolare, venerdì sera, contro il Torino a 'San Siro'. Come annunciato da Pioli, l'allenatore è propenso a proporre nuovamente la difesa a tre anche contro i granata, dunque l'idea di schierare il tedesco nel ruolo di braccetto sinistro di una difesa a tre non sarebbe utopistica. Qualora dovesse giocare dal primo minuto, sarà una grande occasione per l'ex Schalke 04, il quale vorrà sicuramente essere protagonista da qui al termine della stagione.