Milan, con il 3-5-2 più spazio per Ibrahimovic? Ecco le soluzioni tattiche

Con il nuovo modulo proposto da Stefano Pioli, che prevede la doppia punta, ci sarà più spazio per Ibrahimovic? Ecco le soluzioni tattiche

Enrico Ianuario

Addio al 4-2-3-1. Stefano Pioli, dopo le pessime prestazioni di gennaio, ha deciso di dare un nuovo volto tattico alla sua squadra. Dal match contro l'Inter, il Milan ha iniziato a giocare con il 3-5-2, mettendo accanto a Giroud un altro attaccante. Nel derby, seppur con poco (anzi, nullo) successo è stato schierato Origi, il quale però ha dovuto sbrigare dei compiti tattici discutibili. Derby a parte, questo nuovo assetto tattico potrebbe giovare, in particolar modo, a Zlatan Ibrahimovic. Stando a quanto filtra, l'attaccante svedese sarebbe pronto per tornare a disposizione di Pioli, tanto che pare abbia dieci-quindici minuti di partita nelle gambe. In tal senso potrebbe essere convocabile per la partita di venerdì sera contro il Torino, ma vediamo un po' quale vantaggio potrà avere Ibrahimovic all'interno di questo nuovo assetto.

Detto che Giroud continuerà ad essere l'attaccante titolare indiscutibile, Ibrahimovic potrebbe essere una valida alternativa al numero 9 francese. I due, in realtà, potrebbero anche giocare insieme. Se Giroud è più finalizzatore (non che Ibra non lo sia, eh), Zlatan è anche un attaccante che ama spesso arretrare di un paio di metri per ricevere la palla tra i piedi e sfruttare i movimenti non solo dell'attacco, ma anche gli inserimenti dei centrocampisti per creare superiorità numerica in fase offensiva. Un aspetto da non sottovalutare, tenuto conto del fatto che il Milan ultimamente non abbia creato chissà quante occasioni da rete. In tal senso Ibrahimovic potrebbe alternarsi anche con gli altri tre attaccanti, vale a dire Leao, Origi e Rebic.

Se questi ultimi due non stanno dando assolutamente nessuna garanzia a Stefano Pioli, probabilmente chi farà coppia con Giroud sarà il portoghese. Non più come esterno alto a sinistra, ma in una posizione più decentrata. Questo sempre parlando di un 3-5-2. Ma il derby ha anche dato un'altra indicazione tattica da non sottovalutare. Con l'ingresso di Brahim Diaz e Leao, il Milan di fatto ha giocato con una sorta di 3-4-1-2, con Leao un po' più libero di spaziare tra la fascia sinistra e il centro dell'attacco. In tal senso non sarebbe nemmeno da escludere un tridente pesantissimo con Ibrahimovic alle spalle di Leao e Giroud. Insomma, nonostante i 41 anni, la presenza di Zlatan potrebbe rappresentare un valore aggiunto per Stefano Pioli, il quale farà affidamento anche sullo svedese per tentare di uscire il prima possibile da questa crisi. Milan, la verità sui 300 milioni promessi da Investcorp >>>