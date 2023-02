Milan, Conte o De Zerbi sostituto di Pioli? Cosa c’è di vero | PM News

Il Milan continua a vivere un pessimo periodo di forma. Quella rimediata contro l' Inter , domenica scorsa, è la quarta sconfitta consecutiva, arrivata dopo quelle contro i nerazzurri in Supercoppa , Lazio e Sassuolo . L'unica vittoria di questo 2023 risale al 4 gennaio, quando i rossoneri vinsero in trasferta contro la Salernitana 2-1. Considerati questi pessimi risultati, Stefano Pioli è finito nel mirino della critica e dei tifosi, tanto che nelle ultime ore circolano delle voci su due nomi che potrebbero sostituire l'allenatore rossonero. Si tratta di Antonio Conte e Roberto De Zerbi , i quali siedono, rispettivamente, sulle panchine di Tottenham e Brighton . In realtà non è assolutamente scontato che uno dei due possa sostituire il tecnico campione d'Italia in carica, ma facciamo chiarezza.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Pioli oggi non è a rischio. Ulteriori valutazioni verranno fatte in base ai risultati, con il solito punto annuale che verrà fatto verso aprile. Ad oggi non filtra un interesse per Conte, il quale costa troppo. Se le sue richieste si dovessero abbassare, in futuro potrebbe diventare un nome ma, ad oggi, è irraggiungibile per il Milan che preferirebbe puntare su un giovane allenatore emergente. Ad oggi non c'è nemmeno nulla su De Zerbi, che ha firmato di recente un contratto con il Brighton da più di 5 milioni di euro a stagione. Inoltre nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 13 milioni. Entrambi difficilmente rientrano, ad oggi, tra gli obiettivi del Milan.