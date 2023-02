Panchina Milan, Pioli via a fine stagione? Due i possibili sostituti

Stefano Pioli, tecnico del Milan, non rischia l'esonero in questa fase della stagione. In estate, però, se i risultati non fossero positivi ...

Daniele Triolo

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è finito nel mirino della critica dei tifosi e degli addetti ai lavori dopo l'inizio di anno disastroso della sua squadra nel 2023. Una vittoria, il 4 gennaio in casa della Salernitana; due pareggi, contro Roma e Lecce, poi solo sconfitte. Eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino, k.o. in finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, tre battute d'arresto consecutive in Serie A contro Lazio, Sassuolo e ancora Inter.

Il Milan non vinceva da così tante partite consecutive da ben sei anni, stesso periodo della stagione (gennaio-febbraio 2017), con Vincenzo Montella in panchina. Motivo per cui qualcuno ha già iniziato a mettere in dubbio il suo futuro sulla panchina rossonera. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, Pioli non è a rischio esonero. Non c'è intenzione, da parte del management rossonero, di cambiare guida tecnica del Milan.

Milan, Pioli non rischia l'esonero adesso — Chiaramente, se il trend dovesse essere restare così negativo, potrebbero essere fatte ulteriori valutazioni ai piani alti di 'Casa Milan'. Ma, ad oggi, ci sentiamo di escludere ogni ipotesi di allontanamento di Pioli da Milanello. Per la prossima stagione, non si sa cosa potrà accadere. Nel senso: così come per ogni allenatore, saranno i risultati a fare la differenza. Se il Milan, che non ha più chance di vincere lo Scudetto, che ha perso già la coppa e la supercoppa nazionale, non dovesse neanche qualificarsi in Champions, beh ... a quel punto tutto sarebbe possibile.

Anche che Milan e Pioli interrompano la loro bella storia, iniziata nell'ottobre 2019 e recentemente 'rinfrescata' con il rinnovo di contratto del tecnico di Parma fino al 30 giugno 2025. Secondo 'Repubblica' oggi in edicola qualora, a fine stagione, il Milan esonerasse Pioli, potrebbe puntare su Antonio Conte e Roberto De Zerbi, allenatori italiani che, attualmente, esercitano in Premier League sulle panchine di Tottenham e Brighton.

Piacciono Conte e De Zerbi. Ma quanto costano! — Conte andrà in scadenza di contratto con gli 'Spurs' il prossimo 30 giugno e, pertanto, potrebbe arrivare senza problemi in rossonero. Il problema? Guadagna 17 milioni di euro a stagione a Londra. Dalle verifiche fatte dalla nostra redazione, RedBird Capital Partners, proprietario del club rossonero, non può permettersi un ingaggio monstre come quello dell'ex Juventus e Inter. Il quale diventerebbe un'opzione valida solo nel caso in cui si accontentasse di meno di un terzo di quello stipendio.

De Zerbi, invece, che da giocatore è cresciuto nelle giovanili del Milan e che interessava al Diavolo già dai tempi in cui allenava il Sassuolo, è sotto contratto con 'The Seagulls' fino al 30 giugno 2026 e, già ora, percepisce ben 5 milioni di euro a stagione. Ed avrebbe, secondo 'calciomercato.com', una clausola rescissoria da 13 milioni di euro. Ma, lo ribadiamo, l'auspicio del Milan è di tornare a volare con mister Pioli già da venerdì sera contro il Torino.