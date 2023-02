Calciomercato Milan – Colpo a centrocampo con uno scambio: le news

Il Milan di Stefano Pioli, in caduta libera in campionato, avrebbe avuto bisogno di rinforzi nell'ultimo calciomercato invernale. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno invece ritenuto che quest'organico, con il recupero dei calciatori infortunati, sarebbe stato competitivo per tutti gli obiettivi stagionali del Diavolo. Così non è stato. Ora, però, con la finestra per i trasferimenti chiusa, ai rossoneri non resta che rimboccarsi le maniche e pensare a come risollevarsi sul campo. Mentre il management è già proiettato alla prossima estate.