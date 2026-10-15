Dal possibile approdo in rossonero di Pavdlis e Tresoldi, fino alle parole su Endrick e alle probabili formazioni di Salisburgo-Milan: ecco le migliori notizie di oggi
Milan, quali sono i tre problemi dei rossoneri? Il pensiero di Gazzetta | Video
Giornata molto interessante per il Milan. E' tempo di Europa per i rossoneri, che si stanno preparando a scendere in campo questo pomeriggio contro il Salisburgo: in occasione, scopri quale potrebbero essere le probabili formazioni. Spazio, però, anche al mercato, con il possibile arrivo di un nuovo bomber e l'ombra di Tresoldi. Presente anche Endrick, con un'intervista esclusiva all'esperto di mercato Sabatino Durante.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi
1 . Il bomber in attaccoIl Milan avrebbe puntato i riflettori su Vangeli Pavdlis, attaccante greco in forza al Benfica ma seguito anche da Barcellona, Juventus, Tottenham, Aston Villa e Fulham. Al momento non ci sarebbero delle trattative concrete e l'eventuale azione potrebbe essere rinviata in estate. Il classe '98 sta facendo veramente molto bene in Portogallo, collezionando 22 gol e 4 assist in 33 presenze nella stagione 2025-2026. La sua valutazione si avvicina ai 35 milioni di euro, con un contratto con le Aquile fino al 2029.
2. Probabili formazioniIl Milan si prepara ad affrontare il Salisburgo nella seconda giornata di Europa League con l'obiettivo di conquistare i suoi primi tre punti europei dopo la sconfitta contro il Benfica. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Rúben Amorim potrebbe effettuare diversi cambi, puntando sull'utilizzo del 3-4-2-1: tra le novità più attese ci sono Camarda titolare, Hutchison e Bartesaghi sulle fasce con Loftus-Cheek e Cisse sulla trequarti, mentre Tomori sarà inserito dal primo minuto in difesa. La partita, inoltre, rappresenta un'occasione molto importante per diversi rossoneri, tra cui Jashari.
3. Tresoldi fa sognare i tifosiNicoló Tresoldi è stato protagonista di una serata davvero indimenticabile, realizzando una tripletta storica in Champions League contro l'Inter a San Siro. L'attaccante del Club Bruges, classe 2004 e tifosissimo del Milan fin dal bambino, ha confermato il proprio talento con 3 gol, 5 tiri totali e 2,18 XG. Nonostante i svariati accostamenti al Milan, Fabrizio Romano ha chiarito che il club rossonero non si è mai realmente mosso per acquistare il suo cartellino. Dopo la sua esplosione , il costo dell'operazione potrebbe diventare molto elevato anche considerando i 70 milioni spesi per Goncalo Ramos e la fiducia di Rúben Amorim in Camarda. Per ora però il sogno di Tresoldi di vestire la maglia rossonera resta lontano.
4. L'esclusiva su EndrickSecondo Sabatino Durante, esperto di mercato sudamericano e intervistato da pianeta Milan in esclusiva, Endrick non sarebbe adatto al Milan in questo momento, proprio perché ha bisogno di giocare con continuità nel ruolo di centravanti. Anche Roma e Milan con gli attaccanti già presenti in rosa rischierebbero di non garantirgli lo spazio necessario. Meglio, secondo Durante, una scuola di livello inferiore in cui possa accrescere da protagonista. Ecco, di seguito, un piccolo estratto delle sue dichiarazioni:
"Se fossi il procuratore di Endrick, non lo manderei né al Milan e né alla Roma. Se non dovessero esserci i margini per restare nel Real Madrid, lo manderei a giocare in squadre più piccole..."
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