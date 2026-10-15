Giornata molto interessante per il Milan. E' tempo di Europa per i rossoneri, che si stanno preparando a scendere in campo questo pomeriggio contro il Salisburgo: in occasione, scopri quale potrebbero essere le probabili formazioni. Spazio, però, anche al mercato, con il possibile arrivo di un nuovo bomber e l'ombra di Tresoldi. Presente anche Endrick, con un'intervista esclusiva all'esperto di mercato Sabatino Durante.

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1 . Il bomber in attacco

2. Probabili formazioni

3. Tresoldi fa sognare i tifosi

4. L'esclusiva su Endrick

"Se fossi il procuratore di Endrick, non lo manderei né al Milan e né alla Roma. Se non dovessero esserci i margini per restare nel Real Madrid, lo manderei a giocare in squadre più piccole..."

Ilavrebbe puntato i riflettori su, attaccante greco in forza al Benfica ma seguito anche da. Al momento non ci sarebbero delle trattative concrete e l'eventuale azione potrebbe essere rinviata in estate. Il classe '98 sta facendo veramente molto bene in Portogallo, collezionando 22 gol e 4 assist in 33 presenze nella stagione 2025-2026. La sua valutazione si avvicina ai 35 milioni di euro, con un contratto con le Aquile fino al 2029.Il Milan si prepara ad affrontare ilnella seconda giornata dicon l'obiettivo di conquistare i suoi primi tre punti europei dopo la sconfitta contro ilSecondo quanto riferito da Sky Sport,potrebbe effettuare diversi cambi, puntando sull'utilizzo del 3-4-2-1: tra le novità più attese ci sonotitolare,sulle fasce consulla trequarti, mentresarà inserito dal primo minuto in difesa. La partita, inoltre, rappresenta un'occasione molto importante per diversi rossoneri, tra cuiè stato protagonista di una serata davvero indimenticabile, realizzando una tripletta storica incontroa San Siro. L'attaccante delclasse 2004 e tifosissimo delfin dal bambino, ha confermato il proprio talento con 3 gol, 5 tiri totali e 2,18 XG. Nonostante i svariati accostamenti alha chiarito che il club rossonero non si è mai realmente mosso per acquistare il suo cartellino. Dopo la sua esplosione , il costo dell'operazione potrebbe diventare molto elevato anche considerando i 70 milioni spesi pere la fiducia dier ora però il sogno didi vestire la maglia rossonera resta lontano.Secondoesperto di mercato sudamericano e intervistato dain questo momento, proprio perché ha bisogno di giocare con continuità nel ruolo di centravanti. Anchecon gli attaccanti già presenti in rosa rischierebbero di non garantirgli lo spazio necessario. Meglio, secondo Durante, una scuola di livello inferiore in cui possa accrescere da protagonista. Ecco, di seguito, un piccolo estratto delle sue dichiarazioni: