Furlani, quale futuro? Intanto i tifosi chiedono la sua testa—
Non è detto che il piano di Furlani vada a buon fine. Secondo quando filtra, infatti, c'è chi - all'interno di RedBird, fondo proprietario del club rossonero dal 2022 - pur riconoscendo il buon lavoro svolto da Furlani nel ruolo di AD del Diavolo dal punto di vista economico - starebbe spingendo per la sua rimozione dall'incarico. Sposando, di fatto, la tesi dei tifosi rossoneri. I quali, come ormai noto, hanno promosso una petizione sul popolare sito web 'Change.org' per chiedere a Gerry Cardinale, managing partner di RedBird, di cacciare Furlani e di sostituirlo con un dirigente che non abbia una visione esclusivamente affaristica e finanziaria della società di Via Aldo Rossi. Una petizione che, nel momento in cui stiamo scrivendo questo pezzo, è giunta a quota 44.659 firme. Più firmatari che abbonati allo stadio, insomma. E a proposito: è annunciata una contestazione della Curva Sud, fuori dallo stadio, prima di Milan-Atalanta, all'indirizzo di Furlani. Il quale, è evidente, non può dormire sonni tranquilli.
Milan-Atalanta, infortunio dell'ultima ora per Allegri—
Tornando, invece, a temi di campo - quelli che, in un club normale, dovrebbero interessare ai tifosi ed essere predominanti su ogni tema - Allegri deve registrare una fastidiosa defezione per Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026 in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Out, per un infortunio al gluteo rimediato nella rifinitura, l'attaccante statunitense Christian Pulisic. Al suo posto, in attacco nel 3-5-2 di mister Allegri, al fianco del 'Bebote' Santiago Giménez ci sarà dunque Rafael Leão, inizialmente destinato alla panchina. Un 2026 maledetto, non c'è che dire, per Pulisic: in 17 partite un solo assist, nessun gol e ora un nuovo stop. Riuscirà a riprendersi dal torpore in cui è scivolato prima della fine della stagione? Nella lotta Champions sarebbe l'ideale.
Mercato Milan, si cambia in attacco e forse anche a centrocampo—
Chiosa con un paio di notizie sul calciomercato del Milan. Mentre, per l'attacco, i rossoneri valutano di vendere Christopher Nkunku a 30 milioni di euro - vedremo quali squadre si faranno avanti per l'attaccante francese, uno dei flop del Diavolo 2025-2026 - si pensa anche a come rinnovare il centrocampo. Il Milan spera nel rinnovo di contratto annuale per Luka Modrić. Ma se ciò non dovesse avvenire, i rossoneri avrebbero già pronta una soluzione: Leon Avdullahu, centrocampista kosovaro con cittadinanza svizzera, classe 2004, punto di forza del TSG Hoffenheim in Bundesliga. Basta che non si riveli un nuovo Ardon Jashari ...
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