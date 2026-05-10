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Milan, le Top News della mattina: Pulisic out, Allegri a rischio. Ma è Furlani quello nel mirino

Le notizie più importanti (Top News) sul Milan nella mattina di oggi, domenica 10 maggio 2026
Ecco le notizie più interessanti sul Milan pubblicate nella mattina di oggi, domenica 10 maggio 2026: tra le Top News, quella sull'amministratore delegato Giorgio Furlani, che sarà contestato stasera allo stadio. Christian Pulisic out per il match
Daniele Triolo Redattore 

L'assenza di Christian Pulisic, le voci sul futuro di Massimiliano Allegri, l'annunciata contestazione a Giorgio Furlani e molto altro: su 'PianetaMilan.it' facciamo un punto della situazione in casa rossonera, mettendo ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato, per voi, i temi più caldi della mattina di oggi, domenica 10 maggio 2026, per offrirvi non soltanto la notizia, ma anche la nostra chiave di lettura su presente e futuro del nostro amato Milan. Ecco le Top News che abbiamo analizzato per voi oggi.

Milan, le Top News: Allegri si vede rossonero nel futuro

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Circolano 'rumors' sulla posizione di Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan. Nonostante lui, ieri, in conferenza stampa abbia dichiarato come il suo obiettivo sia "rimanere il più a lungo possibile", c'è chi lo vede già destinato alla panchina della Nazionale Italiana. Che il Diavolo si qualifichi o meno per la prossima edizione della Champions League. Ci sono anche indiscrezioni che vedono Allegri sulla porta di Milanello, unitamente al direttore sportivo Igli Tare, per il volere dell'amministratore delegato Furlani, pronto a rimpiazzare il livornese e l'albanese con la coppia composta da Vincenzo Italiano e Tony D'Amico. Ridimensionamento in atto? Brividi.

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Furlani, quale futuro? Intanto i tifosi chiedono la sua testa

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Non è detto che il piano di Furlani vada a buon fine. Secondo quando filtra, infatti, c'è chi - all'interno di RedBird, fondo proprietario del club rossonero dal 2022 - pur riconoscendo il buon lavoro svolto da Furlani nel ruolo di AD del Diavolo dal punto di vista economico - starebbe spingendo per la sua rimozione dall'incarico. Sposando, di fatto, la tesi dei tifosi rossoneri. I quali, come ormai noto, hanno promosso una petizione sul popolare sito web 'Change.org' per chiedere a Gerry Cardinale, managing partner di RedBird, di cacciare Furlani e di sostituirlo con un dirigente che non abbia una visione esclusivamente affaristica e finanziaria della società di Via Aldo Rossi. Una petizione che, nel momento in cui stiamo scrivendo questo pezzo, è giunta a quota 44.659 firme. Più firmatari che abbonati allo stadio, insomma. E a proposito: è annunciata una contestazione della Curva Sud, fuori dallo stadio, prima di Milan-Atalanta, all'indirizzo di Furlani. Il quale, è evidente, non può dormire sonni tranquilli.

Milan-Atalanta, infortunio dell'ultima ora per Allegri

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Tornando, invece, a temi di campo - quelli che, in un club normale, dovrebbero interessare ai tifosi ed essere predominanti su ogni tema - Allegri deve registrare una fastidiosa defezione per Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026 in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Out, per un infortunio al gluteo rimediato nella rifinitura, l'attaccante statunitense Christian Pulisic. Al suo posto, in attacco nel 3-5-2 di mister Allegri, al fianco del 'Bebote' Santiago Giménez ci sarà dunque Rafael Leão, inizialmente destinato alla panchina. Un 2026 maledetto, non c'è che dire, per Pulisic: in 17 partite un solo assist, nessun gol e ora un nuovo stop. Riuscirà a riprendersi dal torpore in cui è scivolato prima della fine della stagione? Nella lotta Champions sarebbe l'ideale.

Mercato Milan, si cambia in attacco e forse anche a centrocampo

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Chiosa con un paio di notizie sul calciomercato del Milan. Mentre, per l'attacco, i rossoneri valutano di vendere Christopher Nkunku a 30 milioni di euro - vedremo quali squadre si faranno avanti per l'attaccante francese, uno dei flop del Diavolo 2025-2026 - si pensa anche a come rinnovare il centrocampo. Il Milan spera nel rinnovo di contratto annuale per Luka Modrić. Ma se ciò non dovesse avvenire, i rossoneri avrebbero già pronta una soluzione: Leon Avdullahu, centrocampista kosovaro con cittadinanza svizzera, classe 2004, punto di forza del TSG Hoffenheim in Bundesliga. Basta che non si riveli un nuovo Ardon Jashari ...

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