Furlani, quale futuro? Intanto i tifosi chiedono la sua testa

Non è detto che il piano di Furlani vada a buon fine. Secondo quando filtra, infatti, c'è chi - all'interno di RedBird, fondo proprietario del club rossonero dal 2022 - pur riconoscendo il buon lavoro svolto da Furlani nel ruolo di AD del Diavolo dal punto di vista economico - starebbe spingendo per la sua rimozione dall'incarico. Sposando, di fatto, la tesi dei tifosi rossoneri. I quali, come ormai noto, hanno promosso una petizione sul popolare sito web 'Change.org' per chiedere a Gerry Cardinale, managing partner di RedBird, di cacciare Furlani e di sostituirlo con un dirigente che non abbia una visione esclusivamente affaristica e finanziaria della società di Via Aldo Rossi. Una petizione che, nel momento in cui stiamo scrivendo questo pezzo, è giunta a quota 44.659 firme. Più firmatari che abbonati allo stadio, insomma. E a proposito: è annunciata una contestazione della Curva Sud, fuori dallo stadio, prima di Milan-Atalanta, all'indirizzo di Furlani. Il quale, è evidente, non può dormire sonni tranquilli.