Calamai: "Allegri ha detto che vuole restare al Milan: parole scontate"—
Luca Calamai, giornalista sportivo, nel suo editoriale per 'TuttoMercatoWeb', è tornato sul discorso. "Ieri Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta ha dichiarato che lui conta di stare al Milan il più possibile. Parole direi scontate. Ma se dovesse chiamare la Nazionale il discorso cambierebbe", l'opinione personale di Calamai.
"Prima di tutto perché all’Italia non si può dire di no e poi perché girano sempre più voci di un Allegri non blindatissimo sulla panchina rossonera. Vedremo", ha chiosato il giornalista, ricordando come il nuovo Commissario Tecnico dell'Italia - a meno che non si cambino i parametri economici federali con l'elezione del nuovo Presidente (Giovanni Malagò in pole position) - sarà al di sotto dei 3 milioni di euro netti all'anno.
E Allegri, già ora, al Milan ne prende 5. Uno stipendio destinato a salire a 6 qualora il Diavolo centrasse la qualificazione Champions nel rush finale di questa stagione. Staremo a vedere cosa succederà.
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