Luca Calamai , giornalista sportivo, nel suo editoriale per 'TuttoMercatoWeb', è tornato sul discorso. "Ieri Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta ha dichiarato che lui conta di stare al Milan il più possibile. Parole direi scontate . Ma se dovesse chiamare la Nazionale il discorso cambierebbe ", l'opinione personale di Calamai.

"Prima di tutto perché all’Italia non si può dire di no e poi perché girano sempre più voci di un Allegri non blindatissimo sulla panchina rossonera. Vedremo", ha chiosato il giornalista, ricordando come il nuovo Commissario Tecnico dell'Italia - a meno che non si cambino i parametri economici federali con l'elezione del nuovo Presidente (Giovanni Malagò in pole position) - sarà al di sotto dei 3 milioni di euro netti all'anno.