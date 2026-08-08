Un sabato pieno zeppo di notizie per il Milan, attualmente ancora a Giacarta a causa dell'amichevole persa contro il Chelsea questo pomeriggio. Proprio dall'Indonesia, il tecnico Ruben Amorim ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul mercato. Ma non è tutto, sono arrivate anche delle voci legate ad una possibile offerta del club rossonero per Leandro Paredes, ora al Boca Juniors. Prende sempre più campo, invece, un possibile addio di Youssouf Fofana, principale candidato alla partenza.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Niente più talenti italiani in Serie A...

Le parole di Amorim post Chelsea

Lacontinua a puntare sempre di più sui giocatori stranieri, riducendo così gli investimenti nei talenti del nostro paese. Secondo un'analisi la quota di spesa destinata ai calciatori provenienti dall'estero è salita daldella scorsa stagione aldi quell'attuale. Anche ilsegue questa tendenza i nuovi acquisti:sono tutti stranieri, con il solo Gila arrivato da un club italiano, ovvero laDopo la sconfitta per 3-0 contro ilnella terza amichevole estiva,ha voluto rilasciare delle dichiarazioni toccando diversi temi. Il lusitano ha spiegato che il Milan ha affrontato una squadra di alto livello per crescere, sottolineando che in campionato non adotterà lo stesso tipo di pressing visto oggi contro la squadra inglese.

L'obiettivo resta comunque arrivare pronti all'esordio in Serie A contro il Torino e dare fiducia alla squadra nonostante la presenza di molti giovani. Sul mercato il tecnico ha annunciato che nei prossimi giorni verranno prese delle decisioni sulla rosa: alcuni giocatori lasceranno il Milan in prestito o a titolo definitivo per consentire alla società di completare l'organico, altri invece verranno riconfermati.

Ipotesi Paredes?

Secondostarebbe valutando Dif are un'offerta pergiocatore del. Il centrocampista argentino, molto apprezzato da Amorim per la grandissima esperienza e la tanta qualità presente nel giocatore, rappresenterebbe un'alternativa ama il suo ritorno in Europa è molto complicato a causa del forte legame che ha con la squadra argentina.

L'eventuale operazione dipenderà anche dalle cessioni a centrocampo, in alternativa i rossoneri continuano a seguire Hojberg del Marsiglia, anche se la trattativa è resa molto difficile dalla volontà del calciatore di rimanere in Francia.

Fofana verso l'addio

Secondo quanto riferito daFofana è tra i giocatori che potrebbero lasciare ilse dovesse arrivare un'offerta convincente. Sul centrocampista francese c'è l'interesse dicon i rossoneri che potrebbero cederlo per circaLa possibile partenza inoltre, è legata sia motivi di bilancio sia a causa dell'abbondanza a centrocampo nel 3-4-2-1 di Amorim. Nonostante ciò, Fofana potrebbe trattarsi bene a ruolo di mediano davanti alla difesa grazie alle sue qualità nel recupero palla.