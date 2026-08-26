Dal possibile addio a Leao, indirizzato verso la Turchia, fino all'entrata di Cardinale in DAZN: ecco tutte le migliori notizie sul Milan della giornata di oggi
Milan, il saluto di Diawara presso lo store di Via Dante | VIDEO PM
Giornata ricca di novità per il Milan di Amorim. Il mercato continua a tenere banco: il Galatasaray ha presentato un'offerta da 45 milioni più bonus per Rafa Leao, mentre proseguono i contatti con il Como per Samuele Ricci. Intanto, Diego Moreira si prepara al debutto contro il Venezia, mentre Cardinale diventa azionista di DAZN.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Milano, Cardinale entra in DAZNDAZN acquisisce EverPass Media, piattaforma di streaming sportivo live per il settore commerciale, che verrà rilanciare come DAZN for Business. RedBird Capital Partners manterrà una quota di minoranza, confermando il ruolo di Gerry Cardinale nell'operazione e nell'espansione internazionale del progetto.
Galatasaray-Leao, accordo vicino?Secondo quanto riferito dal giornalista turco Yagiz Subuncuoglu, il club turco ha messo sul tavolo 45 milioni di euro più bonus per l'attaccante portoghese. Milan e Galatasaray trattano, con i due club che non sono mai stati così vicini prima d'ora. Che il futuro di Leao possa essere in Turchia?
Ricci al Como?Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul futuro di Samuele Ricci, giovane centrocampista sbarcato a Milano dal Torino la scorsa estate. Moretto conferma i contatti con il Como, che proseguono positivamente, anche se l'affare non è ancora chiuso. Il club lariano spinge per il prestito, mentre il Milan valuta la formula per evitare una minusvalenza: in caso di riscatto, l'operazione dovrà fruttare almeno 17,6 milioni di euro.
Milan-Venezia, Moreira c'èIl nuovo acquisto dei rossoneri, Diego Moreira, potrebbe fare il suo debutto ufficiale a San Siro contro i Veneti. Nel 3-4-2-1 sarà utilizzato come esterno destro a tutta fascia, una vera e propria alternativa a Chukwueze. A sinistra, invece, sembrerebbe essere confermato il ballottaggio tra Estupinan e Bartesaghi.
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