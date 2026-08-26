Giornata ricca di novità per il Milan di Amorim. Il mercato continua a tenere banco: il Galatasaray ha presentato un'offerta da 45 milioni più bonus per Rafa Leao, mentre proseguono i contatti con il Como per Samuele Ricci. Intanto, Diego Moreira si prepara al debutto contro il Venezia, mentre Cardinale diventa azionista di DAZN.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milano, Cardinale entra in DAZN

Galatasaray-Leao, accordo vicino?

Ricci al Como?

Milan-Venezia, Moreira c'è

, piattaforma di streaming sportivo live per il settore commerciale, che verrà rilanciare come DAZN for Business., confermando il ruolo dinell'operazione e nell'espansione internazionale del progetto.Secondo quanto riferito dal giornalista turco, il club turco ha messo sul tavolo 45 milioni di euro più bonus per l'attaccante portoghese.trattano, con i due club che non sono mai stati così vicini prima d'ora. Che il futuro di Leao possa essere in Turchia?, noto esperto di mercato, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul futuro di, giovane centrocampista sbarcato a Milano dal Torino la scorsa estate. Moretto conferma i contatti con il, che proseguono positivamente, anche se l'affare non è ancora chiuso. Il club lariano spinge per il prestito, mentre il Milan valuta la formula per evitare una minusvalenza: in caso di riscatto, l'operazione dovrà fruttare almeno 17,6 milioni di euro.Il nuovo acquisto dei rossoneri,, potrebbe fare il suo debutto ufficiale a San Siro contro i Veneti. Nel 3-4-2-1 sarà utilizzato come esterno destro a tutta fascia, una vera e propria alternativa a Chukwueze. A sinistra, invece, sembrerebbe essere confermato il ballottaggio tra Estupinan e Bartesaghi.