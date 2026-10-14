Chukwueze salta l'allenamento, Cardinale vuole rinnovare Rabiot e le novità di formazione in vista del Salisburgo: le Top News di rassegna stampa sul Milan
Pavlovic lascia Casa Milan in macchina dopo la firma sul nuovo contratto | VIDEO PM
Mattinata ricca di notizie per il Milan, che intorno alle 11:00 è sceso in campo a Milanello per la rifinitura in vista del match di Europa League contro il Salisburgo. Ruben Amorim sta preparando diverse novità di formazione, ma dovrà fare i conti con un piccolo problema fisico riscontrato da Samuel Chukwueze. Novità anche sul tema rinnovi, con un big che finalmente si avvicina alla firma. Per quanto riguarda il mercato, invece, c'è un vecchio pallino dei rossoneri che potrebbe tornare di moda a gennaio.
La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Milan, le condizioni di ChukwuezeCome appreso dalla redazione di PianetaMilan, presente a Milanello con l'inviato Stefano Bressi, Chukwueze ha saltato l'allenamento mattutino a causa di un leggero affaticamento muscolare. Alla vigilia di un periodo delicato, che vedrà il Milan in campo ogni tre giorni da qui a fine ottobre, Amorim ha preferito essere prudente e concedere un giorno di riposo al nigeriano per evitare sovraccarichi.
Chukwueze sarà regolarmente a disposizione di Amorim per il match contro il Salisburgo, in programma domani sera alle 18:45 e valido per la 2ª giornata della UEFA Europa League 2026/2027. Se le condizioni del classe 1999 dovessero restare stabili, il tecnico portoghese potrebbe addirittura schierarlo dal 1' minuto. In caso contrario, invece, Moreira tornerà sulla corsia destra.
Rabiot rinnova?Il prolungamento del contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, ha aperto ufficialmente la 'stagione dei rinnovi' in casa Milan. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' , il club rossonero starebbe pianificando di chiudere a stretto giro l'accordo con un altro big.
Stiamo parlando di Adrien Rabiot:, il cui contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2028 (con opzione Milan fino al 2029). Gerry Cardinale, ha deciso di muoversi in prima persona per blindare il giocatore, considerato un vero e proprio pupillo del patron e del tecnico Amorim.
La probabile formazione contro il SalisburgoDopo il pareggio sul campo del Sassuolo, il Milan tornerà in campo domani sera, giovedì 15 ottobre, per affrontare il Salisburgo nella 2ª giornata di Europa League. Il fischio d'inizio del match che si giocherà alla 'Red Bull Arena' è previsto per le ore 18:45, ma i due allenatori devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. In vista di un periodo pieno di impegni per i rossoneri, Amorim sta preparando un ampio turnover da attuare contro la squadra austriaca.
Ecco come potrebbe schierarsi il Milan di Ruben Amorim contro il Salisburgo di Danny Röhl:
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Tomori, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Moreira; Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.
Calciomercato Milan, torna di moda ZirkzeeSecondo quanto svelato da 'Utd Report', il Milan starebbe valutando con grande attenzione la possibilità di prelevare Joshua Zirkzee dal Manchester United. L'operazione, fortemente caldeggiata dal tecnico Rúben Amorim - che ha già avuto modo di allenare e conoscere le qualità dell'attaccante olandese durante la sua precedente esperienza sulla panchina dei Red Devils - , si baserebbe sulla formula del prestito con diritto di riscatto.
Il Milan spinge per un prestito con semplice diritto di opzione, mentre il Manchester United vorrebbe inserire un obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League dei rossoneri, con una valutazione che si aggira intorno ai 35 milioni di euro (circa 30 milioni di sterline). Sul giocatore resta viva anche la concorrenza della Juventus, da tempo sulle sue tracce.
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