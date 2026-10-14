Mattinata ricca di notizie per il Milan, che intorno alle 11:00 è sceso in campo a Milanello per la rifinitura in vista del match di Europa League contro il Salisburgo. Ruben Amorim sta preparando diverse novità di formazione, ma dovrà fare i conti con un piccolo problema fisico riscontrato da Samuel Chukwueze. Novità anche sul tema rinnovi, con un big che finalmente si avvicina alla firma. Per quanto riguarda il mercato, invece, c'è un vecchio pallino dei rossoneri che potrebbe tornare di moda a gennaio.

La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, le condizioni di Chukwueze

Come appreso dalla redazione di, presente acon l'inviato Stefano Bressi,ha saltato l'allenamento mattutino a causa di unAlla vigilia di un periodo delicato, che vedrà ilin campo ogni tre giorni da qui a fine ottobre,ha preferito essere prudente e concedere un giorno di riposo al nigeriano per evitare sovraccarichi.

Chukwueze sarà regolarmente a disposizione di Amorim per il match contro il Salisburgo, in programma domani sera alle 18:45 e valido per la 2ª giornata della UEFA Europa League 2026/2027. Se le condizioni del classe 1999 dovessero restare stabili, il tecnico portoghese potrebbe addirittura schierarlo dal 1' minuto. In caso contrario, invece, Moreira tornerà sulla corsia destra.

Rabiot rinnova?

Il prolungamento del contratto difino al 30 giugno 2031, ha aperto ufficialmente la 'stagione dei rinnovi' in casa. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' , il club rossonero starebbe pianificando di chiudere a stretto giro l'accordo con un altro big.

Stiamo parlando di Adrien Rabiot:, il cui contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2028 (con opzione Milan fino al 2029). Gerry Cardinale, ha deciso di muoversi in prima persona per blindare il giocatore, considerato un vero e proprio pupillo del patron e del tecnico Amorim.

La probabile formazione contro il Salisburgo

Dopo il pareggio sul campo del Sassuolo, iltornerà in campo domani sera, giovedì 15 ottobre, per affrontare ilnella 2ª giornata di. Il fischio d'inizio del match che si giocherà alla 'Red Bull Arena' è previsto per le ore 18:45, ma i due allenatori devono ancora sciogliere. In vista di un periodo pieno di impegni per i rossoneri,sta preparando un ampioda attuare contro la squadra austriaca.

Ecco come potrebbe schierarsi il Milan di Ruben Amorim contro il Salisburgo di Danny Röhl:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Tomori, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Moreira; Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.

Calciomercato Milan, torna di moda Zirkzee

Secondo quanto svelato da 'Utd Report', ilstarebbe valutando con grande attenzione la possibilità di prelevaredal. L'operazione, fortemente caldeggiata dal tecnico- che ha già avuto modo di allenare e conoscere le qualità dell'attaccante olandese durante la sua precedente esperienza sulla panchina dei Red Devils - , si baserebbe sulla formula del

Il Milan spinge per un prestito con semplice diritto di opzione, mentre il Manchester United vorrebbe inserire un obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League dei rossoneri, con una valutazione che si aggira intorno ai 35 milioni di euro (circa 30 milioni di sterline). Sul giocatore resta viva anche la concorrenza della Juventus, da tempo sulle sue tracce.