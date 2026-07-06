Giornata intensa tra le mura di Casa Milan. La dirigenza ha finalmente dato il benvenuto a Rúben Amorim, arrivato quest'oggi a Milano: ma quando sarà la conferenza stampa di presentazione? Intanto il mercato continua ad essere sotto i riflettori, con la prima offerta ufficiale per Gila rifiutata, ma non è tutto. Spazio anche al futuro di Luka Modric. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Via all'era Amorim: ecco quando sarà la conferenza

ESCLUSIVA PM - Le parole dell'ex allenatore di Gila

È iniziato ufficialmente la nuova avventura di amori ma come allenatore del Milan arrivato a Milano nel pomeriggio di oggi ha già visitato la sede del club in via Aldo Rossi nella giornata di domani invece si recherà a Milanello per conoscere il centro sportivo a una sola settimana da raduno ufficiale della squadra ma quello che tutti i tifosi stanno aspettando è la presentazione ufficiale quando sarà la conferenza stampa di rito è prevista per mercoledì 8 luglio alle ore 15:00 presso la sala stampa di casa Milan evento potrà essere seguito sui canali ufficiali del club e con la solita live testuale sul nostro sito.La redazione di Pianeta Milan avuto la possibilità di intervistare in esclusivaex allenatore diai tempi dell'Il difensore rossonero è molto vicino ale Blanco lo descrive come un ragazzo molto serio, disponibile, determinato, oltre che un centrale veloce, forte tecnicamente, competitivo ed efficace nei duelli aerei.

Dal punto di vista tattico, Gila può giocare sia nella difesa a 3 che a 4, ma rende al meglio in una squadra dal gioco offensivo, caratteristica che infatti lo rende particolarmente adatto al calcio di Rúben Amorim. Questo e tanto altro nella nostra esclusiva. Ecco, di seguito, un'estratto delle sue parole:

"Può adattarsi a qualsiasi modulo, può giocare in entrambe le situazioni. Potrebbe anche giocare davanti alla difesa, ma rimane più un centrale difensivo. Penso che possa esprimersi al meglio sia in una linea a quattro che a tre. È destro e ha una progressione palla al piede molto buona. Gli piacciono i duelli a campo aperto e si esalta quando ha spazio da difendere alle spalle, perché una delle sue caratteristiche principali è la velocità".

Prima offerta rifiutata: si lavora...

La Lazio ha respinto la prima offerta del Milan per, ritenendola troppo bassa rispetto al valore reale del difensore. l'intermediarioha presentato l'offerta a, ma il presidente ha ribadito che servono almeno 30 milioni di euro, complice anche il 50% della futura rivendita che spetterebbe al

Il Milan, che ha già trovato l'accordo totale con il calciatore, resta molto fiducioso e punta a rilanciare aumentando la parte fissa nelle prossime ore.

Quale sarà il futuro di Luka Modric?

Il futuro dialè ancora molto incerto. Con l'eliminazione della Croazia dal mondiale però, il centrocampista è ora chiamato a dare una risposta definitiva. Secondo il Corriere dello Sport, le sensazioni sono comunque positive: Amorin e Cardinale hanno contattato personalmente il centrocampista per convincerlo a rimanere, promettendogli comunque un ruolo da leader. Intanto il Milan prepara i cambiamenti a centrocampo, con Bondo e Bennacer destinati a lasciare i colori rossoneri, mentre Fofana e Loftus-Cheek sono ancora incerti ,ma anche loro sulla via dell'addio.