La mattinata in casa rossonera si apre con importanti novità che ridefiniscono il presente e il futuro del club di via Aldo Rossi. Il Milan guidato da Rúben Amorim si gode l'ottimo rendimento in Serie A con 24 punti conquistati in 11 partite, mentre la dirigenza pianifica le mosse per il calciomercato invernale di gennaio 2027. Dall'imminente insediamento societario di Markus Krösche fino al clamoroso asse per il talento brasiliano Endrick del Real Madrid, passando per i segreti tattici di Gonçalo Ramos e la gestione della sosta a Milanello, ecco il punto completo sui temi caldi sul Diavolo con le 'Top News' della mattina di oggi, martedì 10 novembre 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

La cura Amorim funziona: i numeri del confronto con Pioli, Allegri e Fonseca

Rivoluzione a Milanello: ripresa il 16 novembre e nuove metodologie

Il fattore Gonçalo Ramos: perché per Amorim è insostituibile

L'era Markus Krösche e il piano operativo per il mercato invernale

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Assalto a Endrick: il Milan sfida la Roma con la carta Roc Nation

Il bilancio del tecnico portoghese alla sua prima esperienza sulla panchina del Milan è assolutamente solido. Con una media di 2,18 punti a partita, Amorim ha blindato il quarto posto in classifica. Nella storia recente del club rossonero, soltanto le partenze del Milan di Stefano Pioli (nelle stagioni 2020-21, 2021-22 e 2022-23) sono state superiori. Il rendimento dell'ex Sporting Lisbona evidenzia però un netto passo avanti rispetto ad altri predecessori:nella stagione 2025-2026 (fermo a 22 punti) e ha letteralmente staccato Paulo Fonseca, che nell'annata 2024-2025 aveva raccolto appena 17 punti nelle prime 11 giornate.Per ricaricare le pile dopo un mese intensissimo da 9 partite, l'allenatore lusitano ha concesso una settimana di riposo totale ai calciatori non convocati dalle rispettive Nazionali. La ripresa degli allenamenti nel centro sportivo di Milanello è fissata per lunedì 16 novembre. Questo stop programmato mette in lucein questa stagione: sedute mai estenuanti, gestione scientifica dei carichi tramite GPS e la radicata convinzione che la squadra debba "allenarsi giocando", sfruttando i match ufficiali ravvicinati per affinare i movimenti tattici e la condizione atletica.Se da un lato i numeri realizzativi faticano a decollare (appena 3 gol in 14 presenze stagionali), dall'altronello scacchiere rossonero. Il centravanti portoghese sta dominando i ranking di Serie A per quanto concerne il lavoro sporco a beneficio dei compagni di squadra. Ramos è infatti tra i primi attaccanti del campionato per passaggi chiave effettuati (20,7 a gara) e per duelli aerei vinti, oltre a essere il calciatore che subisce più falli in assoluto (19). I suoi movimenti continui aprono varchi decisivi per gli inserimenti di Adrien Rabiot e Alphadjo Cisse, alleggerendo al contempo la pressione difensiva sul regista Luka Modrić.I grandi cambiamenti toccheranno presto anche l'organigramma societario di Casa Milan. Per la fine di dicembre, in concomitanza con l'apertura della sessione invernale di calciomercato, sarà pienamente operativo Markus Krösche nel ruolo di Head of Football. Il dirigente tedesco, liberato dall'Eintracht Francoforte dietro un indennizzo di circa 3-4 milioni di euro,. Insieme alla squadra dirigenziale già attiva, Krösche guiderà la campagna acquisti di riparazione, che prevede tassativamente: un difensore centrale, un terzino sinistro e un nuovo attaccante in grado di coprire il ruolo di vice Ramos.Il rinforzo ideale per il reparto offensivo potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna. L'obiettivo caldo per gennaio è Endrick, gioiello classe 2006 che sta trovando pochissimo spazio al Real Madrid sotto la guida di José Mourinho. Dal ritiro della Nazionale brasiliana, il talento verdeoroper trovare maggiore continuità sul terreno di gioco. Sulle sue tracce c'è la forte concorrenza della Roma, ma il Milan e il proprietario Gerry Cardinale sono pronti a far valere un canale preferenziale: gli ottimi rapporti commerciali e istituzionali con la, la celebre agenzia di Jay-Z che cura gli interessi del calciatore.