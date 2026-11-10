Il Milan di Rúben Amorim ha chiuso il ciclo pre-sosta con un prezioso successo per 2-1 sul campo del Genoa di Daniele De Rossi. Con 24 punti e il quarto posto in classifica in Serie A, i rossoneri sono in piena linea con l'obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League. Per ricaricare le pile dopo un vero e proprio tour de force da 9 partite in un mese, il tecnico portoghese ha concesso una settimana di riposo totale, fissando la ripresa degli allenamenti a Milanello per lunedì 16 novembre.

Rivoluzione Amorim: come cambiano gli allenamenti a Milanello

Gestione dei carichi di lavoro : le sedute sul campo non sono mai eccessivamente estenuanti a livello fisico.

: le sedute sul campo non sono mai eccessivamente estenuanti a livello fisico. Monitoraggio scientifico : i dati raccolti tramite GPS e contachilometri vengono gestiti per evitare di sovraccaricare gli atleti.

: i dati raccolti tramite GPS e contachilometri vengono gestiti per evitare di sovraccaricare gli atleti. La filosofia del tecnico: Amorim sostiene che il suo Milan debba "allenarsi giocando", sfruttando i match ufficiali ogni tre giorni per affinare schemi e movimenti tattici, dato il pochissimo tempo a disposizione per le sessioni tradizionali.

I dubbi sugli infortuni e il patto con lo spogliatoio

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La settimana di vacanza concessa ai pochi giocatori rimasti a Carnago non è l'unica novità assoluta introdotta dall'ex allenatore dello Sporting Lisbona e del Manchester United in questa stagione rossonera. Come rivelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il metodo di lavoro dello staff di Amorim segue una filosofia innovativa che si differenzia nettamente rispetto al passato:Questo approccio moderno e basato sul recupero attivo ha inizialmente sollevato qualche perplessità. Secondo l'indiscrezione della Rosea, in passato qualcuno all'interno dell'ambiente aveva ipotizzato che la minor intensità delle sedute potesse essere tra le cause dei frequenti infortuni muscolari ravvicinati subiti dai rossoneri. Le spiegazioni e il dialogo continuo di Amorim con il gruppo hanno però dissipato ogni dubbio, convincendo definitivamente la squadra della bontà del progetto.Nessun calciatore, d'altronde, rimarrà davvero fermo in questi giorni di stop. Nonostante le ferie concesse, ciascun atleta rimasto a disposizione ha ricevuto dallo staff un programma di lavoro individuale e specifico da svolgere a distanza. L'obiettivo è chiaro: presentarsi lunedì 16 novembre a Milanello nelle migliori condizioni possibili per preparare il rientro in campionato.