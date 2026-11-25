Giornata carica di notizie per il Milan di Amorim. Occhi orientati sempre verso il calciomercato, senza però dimenticarsi dell'Europa League. Domani, infatti, il Milan scenderà in campo in Grecia contro l'Olympiacos, ma arriva una buonissima notizia: Tomori è recuperato! In chiave mercato, invece, il Milan continua a monitorare Balde e Krstovic, mentre spunta l'idea Palestra.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1. Idea Krstović

2. Tomori recuperato, ma Camarda...

3. Occhi in Spagna

4. Spunta Palestra?

Ilè alla ricerca di una prima punta valida e, tra tutti i profili monitorati, ci sarebbe anche, attaccante classe 2000 dell'Atalanta. Anche Juventus e Napoli avrebbero mostrato interesse per il montenegrino. La dea, però, non sarebbe molto intenzionata a cederlo e potrebbe chiedere una cifra compresa tra i 45 e i 50 milioni di euro, con la trattativa che potrebbe essere rimandata all'estate.Ilsi prepara alla trasferta controcon diverse assenze. Una notizia positiva, però, riguarda Fikayo Tomori, tornato ad allenarsi in gruppo questa mattina. Ancora assenti. In dubbio, inoltre, anche Francesco Camarda, fermato da un dolore alla caviglia. Il, però, è chiamato a dare una scossa in Europa: la squadra di Amorim occupa il 28esimo posto con 3 punti e avrebbe bisogno di almeno 6-7 punti per raggiungere i Playoff.Ilsarebbe valutandoper rinforzare la fascia sinistra già a gennaio. Il terzino classe 2003 del Barcellona potrebbe rappresentare una valida alternativa a Estupinan, il cui futuro in rossonero, come sappiamo, è in dubbio. Amorim, inoltre, avrebbe bisogno di un rinforzo anche per consentire adi giocare in un ruolo più avanzato. Lo spagnolo sta trovando davvero poco spazio con Flick e, in questa stagione, ha collezionato solamente 5 presenze. L'operazione resta molto complicata: il Barcellona valuterebbe il cartellino tra imentre il calciatore percepirebbe 5Ilpotrebbe valutare la cessione diarrivato dala causa dello scarso minutaggio.tecnico dei blues, avrebbe individuato in Koundè del Barcellona un possibile rinforzo per la difesa e, secondo il National.cat,a riportare il difensore in Serie A.