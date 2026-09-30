Dalla possibile operazione Hojbjerg al blitz per Emeka, passando per Chukwueze e Gila: ecco le notizie migliori della giornata di oggi
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Giornata piena di notizie per il Milan. Con la sosta delle Nazionali, Amorim continua a studiare i possibili rinforzi per gennaio. In quest'ottica, l'allenatore portoghese ha individuato una carenza nella mediana: proprio per questo i rossoneri ritornano su Hojbjerg, vecchio pallino estivo. Ma non è tutto. Amorim sarebbe rimasto stregato anche da un giovane attaccante del Granada: Emeka. in difesa, invece, Gila è diventato un vero e proprio pilastro mentre, a stupire di più nella squadra è stato Samuel Chukwueze.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1 . Ritorna un vecchio pallinoIl Milan sfrutta la sosta delle Nazionali per lavorare sul mercato e migliorare qui buchi che sono emersi durante le prime partite di campionato. tra le priorità dell'allenatore rossonero Ruben Amorim c'è il centrocampo, dove manca un mediano di spessore. Tar i vari nomi tornati in cima alla lista risulta esserci Emile Hojbjerg, centrocampista del Marsiglia classe 1995. Il suo valore si aggira attorno ai 10-15 milioni di euro, ma a favorire la possibile trattativa ci sarebbero le difficoltà economiche del Marsiglia.
2. Blitz in Spagna!Il Milan continua a guardare i giovani talenti e ha messo nel mirino o Owen Emeka, attaccante classe 2009 del Granada. Alcuni emissari rossonero lo avrebbero osservato dal vivo lo scorso settembre, in occasione del gol del giovane talento. Emeka, ala mancina nigeriana, viene impiegato sulla destra nel 4-3-3 e si è già imposto come uno dei prospetti più interessanti del Granada. Con il gol all'Albacete, Emeka è diventato il più giovane marcatore della storia del club, a soli 17 anni quattro mesi e 20 giorni.
3. Chukwueze sorprendeLa pausa per le Nazionali permette ad Amorim di tracciare una sorta di bilancio, tra qualche passo falso e diverse indicazioni che si sono rivelate positive. La sconfitta più pesante è arrivata in Europa League contro il Benfica, ma il Milan si è rimesso subito in carreggiata battendo il Lecce a San Siro, mostrando dei segnali convincenti sul piano di gioco. Tra i vari protagonisti di questo avvio di campionato c'è sicuramente Diego Moreira, miglior marcatore del Milan con 3 gol. Sul fronte assist invece, spiccano Chukwueze e Rabiot, entrambi con due passaggi vincenti.
4. Milan, Gila è già un pilastroIl Milan ha trovato in Mario Gila uno dei protagonisti del nuovo progetto di Amorim. Il difensore spagnolo, arrivato dalla Lazio per 30 milioni di euro bonus inclusi, si è imposto come punto fermo della squadra. Il calciatore, inoltre, era già seguito dal Milan ai tempi Igli Tare e le sue caratteristiche si sono rivelate ideali anche per il modulo utilizzato da Amorim. Lo spagnolo ha guadagnato molto spazio ai danni di Tomori, anche se deve ancora migliorare in alcuni aspetti.
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