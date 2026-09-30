Giornata piena di notizie per il Milan. Con la sosta delle Nazionali, Amorim continua a studiare i possibili rinforzi per gennaio. In quest'ottica, l'allenatore portoghese ha individuato una carenza nella mediana: proprio per questo i rossoneri ritornano su Hojbjerg, vecchio pallino estivo. Ma non è tutto. Amorim sarebbe rimasto stregato anche da un giovane attaccante del Granada: Emeka. in difesa, invece, Gila è diventato un vero e proprio pilastro mentre, a stupire di più nella squadra è stato Samuel Chukwueze.

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1 . Ritorna un vecchio pallino

2. Blitz in Spagna!

3. Chukwueze sorprende

4. Milan, Gila è già un pilastro

Ilsfrutta la sosta delle Nazionali per lavorare sul mercato e migliorare qui buchi che sono emersi durante le prime partite di campionato. tra le priorità dell'allenatore rossonero Ruben Amorim c'è il centrocampo, dove manca un mediano di spessore. Tar i vari nomi tornati in cima alla lista risulta esserci, centrocampista del Marsiglia classe 1995. Il suo valore si aggira attorno ai 10-15 milioni di euro, ma a favorire la possibile trattativa ci sarebbero le difficoltà economiche del Marsiglia.Ilcontinua a guardare i giovani talenti e ha messo nel mirino o, attaccante classe 2009 delAlcuni emissari rossonero lo avrebbero osservato dal vivo lo scorso settembre, in occasione del gol del giovane talento. Emeka, ala mancina nigeriana, viene impiegato sulla destra nel 4-3-3 e si è già imposto come uno dei prospetti più interessanti delCon il golè diventato il più giovane marcatore della storia del club, a soli 17 anni quattro mesi e 20 giorni.La pausa per lepermette ad Amorim di tracciare una sorta di bilancio, tra qualche passo falso e diverse indicazioni che si sono rivelate positive. La sconfitta più pesante è arrivata in Europa League contro ilma ilsi è rimesso subito in carreggiata battendo ila San Siro, mostrando dei segnali convincenti sul piano di gioco. Tra i vari protagonisti di questo avvio di campionato c'è sicuramentemiglior marcatore del Milan con 3 gol. Sul fronte assist invece, spiccano, entrambi con due passaggi vincenti.Ilha trovato inuno dei protagonisti del nuovo progetto di Amorim. Il difensore spagnolo, arrivato dallasi è imposto come punto fermo della squadra. Il calciatore, inoltre, era già seguito dalai tempie le sue caratteristiche si sono rivelate ideali anche per il modulo utilizzato da Amorim. Lo spagnolo ha guadagnato molto spazio ai danni dianche se deve ancora migliorare in alcuni aspetti.